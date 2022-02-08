Чемпіон світу з боксу Володимир Кличко закликав українців залишатися об’єднаними, сильними та захищати свою країну. Про це він заявив, виступаючи на з’їзді партії «УДАР Віталія Кличка».

«З 2013-2014 року ми показали агресору, що ми можемо тримати удар. Ми показали, що зробили свій вибір: демократичні принципи нам ближчі, ніж будь-які інші. Ми патріоти, які люблять свою країну, а не протилежність цьому – ті, хто не любить інших людей та інші країни. Ми – патріоти, ми боремося за нашу ідею, за наш вибір – за свободу та демократію. І нам потрібно залишатися такими ж талановитими, сильними та єдиними. Ми не агресори, але можемо агресивно відстоювати наші кордони», – сказав Володимир Кличко.

Всесвітньо відомий боксер пояснив, чому вступив територіальну оборону Києва та побажав успіхів делегатам з’їзду.

«Є така фраза: не питай, що країна може зробити для тебе. А спитай, що ти можеш зробити для країни. Я спитав себе, що можу зробити? Я вступив до тероборони. Цей вибір я зробив, тому що я люблю свій народ, свою країну, своє місто, своїх сусідів та друзів, сім’ю, дочку. Я хочу вас запитати. А ви любите свою країну? Майбутнє наших дітей, у якій країні ми житимемо, залежить від нас. Ми зробили свій вибір. Тож давайте залишатися сильними, цілеспрямованими, об’єднаними, давайте тримати удар і рухатись лише вперед. Слава Україні»,– підсумував Володимир Кличко.

Участь у XXV з’їзді партії взяли також УДАРівці Тернопільщини. Очільник Тернопільської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Микола Люшняк наголосив на тому, що зараз українці мають об’єднатися, щоб захистити свою державу.

– Українці – сильна нація, яка завжди залишалася вірною собі. Скільки б нас не намагалися поставити на коліна, ми не скорялися. У цьому нам завжди допомагала наша єдність. Представники різних партій, різних громадських організацій та різних релігійних конфесій, але, у першу чергу, всі ми – українці. Єдиний народ з спільною метою – відстояти свободу! Так, як робили вже не раз в своїй історії. Зараз, коли ворог вчергове будує лихі плани, нам важливо забути про усі внутрішні розбіжності і стати на захист України. Ми сильні, коли єдині! – зазначив Микола Люшняк.

Як повідомлялося, 4 лютого відбувся XXV з’їзд політичної партії «УДАР Віталія Кличка». Під час з’їзду було прийнято звернення до керівництва держави про скликання Національного форуму єдності України, ініційоване лідером «УДАРу» Віталієм Кличком. Також під час з’їзду було прийнято звернення до міжнародної спільноти щодо захисту демократії та свободи та підтримки України у боротьбі з російською агресією.