Важка втрата для Тернопільщини і Шумської громади.

18 березня жорстока війна забрала життя нашого захисника, старшого сержанта Липового Вадима Петровича 1976 р. н., жителя м. Шумськ.

Про це повідомив голова громади Вадим Боярський.

“Він любив Україну, мріяв про мирне небо над нею, про квітучий розвиток її майбутнього, про Перемогу… Мріяв і наближав цю ціль, докладаючи максимум зусиль…

Загинув наш Герой в бою з російськими окупантами під час обстрілу з танків, внаслідок вибухової хвилі, отримавши поранення несумісні з життям на Донеччині.

Схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом нашого Героя! Загибель воїна є важкою втратою для родини, друзів, побратимів та всієї нашої громади.

Висловлюємо щирі слова співчуття рідним загиблого…

Вічна Пам’ять та шана Герою!”, – ідеться у дописі міського голови Шумська.