Росія може завдати новий ракетний удар по території України вже у вівторок, 6 грудня, відтак українцям слід пам’ятати про небезпеку з повітря.

Про це в ефірі телемарафону на Суспільному повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято (День ЗСУ — ред.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали”, — нагадав військовий.

Він закликав українців постійно пам’ятати про ракетну загрозу.

“Треба бути до цього готовим. Вся нація українська повинна жити в таких реаліях, без жодної паніки, з холодним розумом. А ЗСУ будуть робити те, що роблять найкраще – захищати громадян, свою державу”, — підкреслив речник.

Юрій Ігнат додав, що під час минулої атаки українські військові знищили понад 60 російських ракет, однак Україна потребує більше сил та засобів для ефективного захисту загроз із повітря.

“5 грудня було відбито чергову агресію Росії з повітря, понад 60 ракет окупантів було збито. І це заслуга всіх Сил оборони, Повітряних сил, всіх, хто обороняє наше сьогоднішнє небо. Чимало життів сьогодні врятовано, врятовано об’єкти критичної інфраструктури. З початку жовтня противник це робить методично, основних своїх тактичних планів не змінює — використовують авіацію, кораблі, інші засоби. нічого нового. Запускають з Каспію, з району Волгодонська, також ракети С-300. Повітряні сили роблять, що завжди — відбивають”, — зазначив посадовець.

Він зазначив, що сили протиповітряної оборони складаються із зенітно-ракетних військ, залученої авіації, а також мобільних вогневих груп, озброєних зенітно-ракетними комплексами.

“Результати показують серйозну підготовку захисників неба. І будемо робити це надалі, бити ворога, як можемо. Розраховуємо на підтримку наших партнерів, які постачають нам потроху такі потрібні і такі сучасні засоби повітряної оборони — це і Gepard німецький, і IRIS-T, і NASAMS. Таких систем треба нам побільше, щоб ми справді захистили і підсилили наявні системи ППО, основу якої сьогодні все-таки складають ще радянські комплекси Бук-М1, С-300”, — зауважив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил висловив сподівання, що у цьому питанні Україні допоможе, зокрема, американська сторона.