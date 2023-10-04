Можуть падати дерева і дахи будинків: мешканців Тернопільщини попереджають про небезпеку

На території міста та області ускладнюються погодні умови. Зокрема, прогнозують сильний вітер.

За даними синоптиків, сьогодні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Під час негоди можуть падати дерева, гілки, ненадійно закріплені паркани та дахи з будинків. Тож патрульні закликають водіїв та пішоходів бути максимально обережними та уважними.

Також у патрульній поліції додають, що екіпажі здійснюють контроль за дорожньою обстановкою на автошляхах області та контролюють роботу підрядних організацій, щодо належного утримання автомобільних доріг.

“Шановні водії, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкісний режим та, завчасно, плануйте безпечний маршрут на час негоди. За можливості, рекомендуємо утриматися від поїздок на далекі відстані.

Якщо ви потрапили у скрутне становище через негоду — телефонуйте за номером 102″, – зазначають у поліції.