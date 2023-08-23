На День Незалежності України підвищується рівень ракетної небезпеки.

Ворог може наносити удари хаотично. Відтак жителів Тернопільщини просять цими днями у жодному випадку не нехтувати повітряною тривогою.

«На День Незалежності України ворог може наносити ракетні удари, як бачимо, вони в більшості приходять вночі, безпекова ситуація щодня стає для нас актуальнішою. Деякі заходи по безпеці вжито. Ще раз звертаюся до всіх, при звуці повітряної тривоги, всі йдемо в укриття. Для тих, в кого укриття десь закриті, або немає можливості потрапити до них, телефонуйте за номером 102. Зазначу, в області триває обстеження укриттів. Наприкінці серпня представники ДСНС Тернопільщини нададуть звіт щодо об’єктів, які використовуються, як захисні», – наголосив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Додамо, сьогодні ворог завдав удар дроном по школі у Ромнах на Сумщині. Кількість загиблих станом на 15.00 зросла до 4 людей, серед них – директорка школи, її заступник, бібліотекар та секретар.