У Заліщиках невідомі особи отруїли собак. Тварини помирали в муках, випадковими свідками цього жаху були діти.

Про крищучий випадок повідомила у Фейсбуці Світлана Зайцева. Далі подаємо її допис:

“Я наперед вибачуся за грубість і попрошу максимального розповсюдження цього допису! Тому що звірство заліщан можна прирівняти тільки до звірства москалів!

Наші захисники діляться останнім куском хліба з тваринами на територіях, які звільняють, рятують їх з-під обстрілів, завалів, а кончені людиська в нашому місті отруюють тварин.

Є люди, а є тварі. Людям ніколи навіть в голову не прийде вбити інше створіння, а тварі вбивають, бо “так їм хочеться”, “бо гавкає”, “бо живе”. От так і сьогодні біля РЕСУ, якась ТВАРЬ отруїла двох собак. Дорослі з дітьми виходили з міського і це все бачили.

Уявіть, як це відіб’ється на психіці дітей. Хтось вчить добру, а хтось показує як мучити і вбивати.

Максимально поширюйте і можливо хтось з цих скотів побачить цей пост. Вбивство тварини карається. Кримінальним Кодексом України стаття 299. І якщо тебе тварь, не покарає закон, то бумеранг всерівно прилетить, і ти і твоя сім’я відповість за цей злочин. Тільки не жалійся!

Обійшли пів Заліщик, тварин не знайшли. Якщо хтось буде бачити – дайте знати, можливо вийде врятувати!

Власники тварин – будьте уважними, не дозволяйте їм нічого підбирати з землі!

Для екстреного випадку отруєння рекомендовано мати в домашній ветеринарній аптечці такі речі:

– вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид) в ампулах;

Колять у пропорції 0,5 мл на 1 кг ваги.

– вітамін К1 (Канакіон чи Канавіт) в ампулах;

Колять у пропорції 2,5-5 мг на 1 кг ваги.

– абсорбенти (активоване вугілля, сорбекс, ентеросгель, поліфепам);

– пірацитам 2 мл на 5‐10 кг в/м або п/ш

Дозування ентеросгелю – 1 чайна ложка для маленьких собак, 1 столова ложка – для великих.

Вказані пропорції треба змішати з водою”.

Жінка додала, що звернулася із заявою про скоєний злочин у правоохоронні органи.