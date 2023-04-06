Зміни до Правил користування міським пасажирським транспортом у Тернополі внесли на черговому засіданні виконавчого комітету 5 квітня.

Один із пунктів виклали у новій редакції. У ньому прописали, що впродовж дії «Єдиного квитка», тобто 30 хвилин, при пересадці з одного транспортного засобу в інший, пасажир не повинен повторно оплачувати проїзд, а тільки показати кондуктору або водієві вже наявний квиток.

Зміни до Правил внесли на основі листа ТОВ «Системний зв’язок» та для забезпечення належного рівня пасажирських перевезень, з метою підвищення якості та ефективності надання послуг.

– Тепер у Правилах чітко описано, що пасажиру, який користується пільговим квитком, не потрібно повторно валідувати квиток при пересадці, – пояснив Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж та зв’язку. – У нас діє обмежений час на пільговий квиток, і можуть бути такі випадки, коли пасажир з одного транспортного засобу вийшов і другий раз, якщо ще не пройшло півгодини не може в ньому оплатити проїзд. Це ми зробили для того, щоб пасажири могли вільно користуватися пересадкою без додаткової оплати, без додаткової валідації.

Оновлений пункт у правилах тепер звучить так: «3.8.Пасажир, який має електронний квиток, пристрій із технологією NFC чи безконтактну банківську картку, зайшовши у транспортний засіб, зобов’язаний здійснити валідацію самостійно або надати свій електронний квиток, безконтактну банківську картку уповноваженій особі Перевізника для реєстрації/оплати проїзду, при оплаті проїзду. Протягом терміну дії послуги «Єдиний квиток», при пересадці на інший транспортний засіб, у випадку використання пільгової картки, разового квитка, безконтактної банківської картки чи пристрою із технологією NFC, пасажир пред’являє водієві/кондуктору разовий квиток або паперовий квиток надрукований внаслідок валідації зазначених засобів оплати/фіксації проїзду та продовжує поїздку без повторної валідації».