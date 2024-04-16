На Тернопільщину прийшов атмосферний фронт. Через його вплив у краї змінилася синоптична ситуація – дощі та грози охопили весь регіон. Метеорологи оголосили штормове попередження.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у краї спостерігатиметься тенденція до зниження температурних показників. Періодично дискомфорту додаватиме поривчастий вітер. Вночі спостерігатимуться значні, вдень помірні дощі, місцями можливі грози. Температура вночі 7 – 12° тепла, вдень 11 – 16° тепла.

«Це тиждень буде холодним, вітряним, із дощем і навіть трохи з мокрим снігом. Але не поспішаємо і йдемо за календарем. 16-го квітня, атмосферний фронт зумовить у західних областях періодичні дощі, часом із грозами.

На решті території України дощі малоймовірні. Температура повітря – вкрай неоднорідна. Наприклад, на крайньому заході вдень подекуди нижче +10 градусів, а в центральних областях, на півдні та сході місцями до +26 градусів. Якщо конкретно, то 16-го квітня очікується на заході +9+14, також тут гримлять грози. Вітер буде поки що південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний. Надалі, по тижню, переважатиме свіжа, іноді навіть холодна, погода з періодичними дощами. Заморозки в другій половині тижня можливі, якщо не прикриє небо хмарами», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цього тижня буде несприятливою: температура повітря знижуватиметься. Повернення тепла обіцяють приблизно через тиждень.