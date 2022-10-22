Дивна співпраця тернопільського співака і засновника сектантської організації.

На ютюбі з’явився новий кліп на пісню з репертуару Віктора Павліка “Я схожу с ума”. Її Володимир Мунтян (скандальний пастор, бізнесмен і засновник духовного центру “Відродження”) виконує разом зі співаком з Тернопільщини. Про це інформують Т1 Новини.

Судячи з інформації в Інтернеті, співпраця між Мунтяном і Павліком розпочалася багато років тому. Так, ще 2017-го в Інтернеті анонсували вихід їхнього спільного дебютного альбому. Очевидно, до нього входила і вищезазначена пісня, адже того ж року Мунтян також залив аудіо на свій канал.

Схоже, дивне співробітництво між співаком і засновником “Відродження” не обірвалася й досі. Адже кліп опублікований 15 жовтня 2022 року. Більше того, Віктор Павлік, який позиціонує себе патріотом і виступає перед воїнами ЗСУ, не відмовився від російськомовного репертуару. Хоча з початку повномасштабної війни такий крок зробила добра частина його мистецьких колег.

За кілька днів відео вже набрало 19 тисяч переглядів. Більшість коментарів під кліпом — від шанувальників таланту Мунтяна.

Нагадаємо, Володимир Мунтян — самопроголошений «апостол», засновник однієї з найбільших релігійних сектантських організацій України — Духовного центру «Відродження». Засновник ряду споріднених до Духовного центру «Відродження» підприємств: християнського коледжу «Гора Мойсея», телеканалу «Відродження ТБ» тощо. Чимало людей звинувачували його у фінансових махінаціях, погрозах, побоях та зґвалтуваннях, в 2020 році зареєстровані кримінальні провадження. За зміну вчення у харизматичний бік та непослух місцева церква ХВЄ виключила Мунтяна зі своїх членів.