Представники Української православної церкви московського патріархату подали апеляцію, щоб не виїжджати з собору і далі судитимуться.

Про це Суспільному телефоном повідомив настоятель Свято-Миколаївського собору в Кременці Василій Вознюк.

Приміщення собору разом з келіями належить Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику. Раніше його орендували представники УПЦ МП. Термін дії договору про безоплатне користування ними собором завершився у лютому 2023 року. Та залишати храм представники московського патріархату відмовилися.

Настоятель Свято-Миколаївського собору Василій Вознюк на камеру спілкуватися відмовився. Також знімати храм всередині не дозволив.

“Подали апеляцію, чекаємо далі розвиток подій. В нас ідуть ще судові процеси. Ми не можемо нічого зараз коментувати. В руслі закону ми стараємося. Значить, добитися своєї правди такої, законної, на існування нашої парафії”, — розповів телефоном настоятель.

Він повідомив, що поки скаргу розглядатимуть у суді – залишати храм вони не збираються.

Місцеві жителі, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного, розповіли, що думають про цю ситуацію.

“Церква має бути українською. У вас же нема в вашій хаті моїх кімнат, хоч ми дружимо гарно, так? І в нас не може бути інших церков. Це ж логічно”, — каже житель Кременця Михайло Гикавий.

“Церква стоїть, в гарному стані, я б не хотіла того. Мої батьки, діди молилися і церква для молитви, напевно”, — говорить жителька Кременця Інна.

“Хай буде державі, хай користується Українська православна церква”, — розповіла Валентина Яшук.

Свято-Миколаївський собор перебуває на балансі Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника. Заступник директора цього заповідника Ігор Деревінський коментувати ситуацію відмовився.

У червні обласний господарський суд постановив представникам московського патріархату залишити храм. Оскільки в лютому цього року термін дії договору про безоплатне користування собором у них завершився.