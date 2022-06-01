Власне, “момент істини” є одним із добряче “затертих” журналістських штампів, але саме він, здається, цілком підходить для означення ситуації, в якій перебуває наша національна команда.

Відразу слід додати, що отой самий момент є для наших футболістів не єдиним: якщо сьогодні їхній матч зі збірною Шотландії у Глазго закінчиться вдало, то 5 червня вже у справді вирішальному поєдинку за вихід на чемпіонат світу в Катарі їм доведеться зустрітися з командою Уельсу. І теж у Великобританії – у Кардіфі…

Ота сама Great Britain на чолі зі своїм прем’єром Борисом Джонсоном ставиться до нас нині вельми прихильно, але це навряд чи виявиться у якійсь їхній поблажливості до українців на футбольному полі. Хоча саме в середовищі британців лунали голоси щодо того, щоб дати змогу збірній України, з урахуванням нинішньої ситуації, виступити у фінальній частині Кубку світу без матчів play off, але ні шотландці, ні валлійці не збиралися робити це на шкоду собі – просто пропонувалося збільшити число учасників турніру до 33-х. Навряд чи ФІФА пішла б на це, та й самі українські футболісти відмовилися від такого подарунка, заявивши, що воліють вибороти це право у чесній спортивній боротьбі.

Найперше треба усунути з дороги шотландців. Футбольні нащадки Вільяма Уоллеса і Роберта Бернса, може, й не хапають зірок з неба, грають у дещо простакуватій манері (Євро-2020 це засвідчив), та попри це цілком здатні на власному полі й за підтримки відданих вболівальників гонорово показати суперникам сідницю – точнісінько як герой Мела Гібсона, той же Уоллес в “Хороброму серці”. Легкого життя підопічним Олександра Петракова чекати не доводиться, тим більше, що наша команда навряд чи перебуватиме в оптимальних ігрових кондиціях – з тих же відомих сумних причин. Чи вистачить для успішної гри проведених зборів у Словенії та кількох, можна сказати, розважальних спарингів з клубними командами – як мовиться, дасться чути сьогодні увечері.

А як оцінюють шанси збірної України люди, причетні до футболу? Перше слово – скептику:

Віктор Леоненко, екс-гравець “Динамо”, коментатор: “Шотландців ми можемо обіграти лише випадково”

Далі – трохи більше оптимізму:

Мирон Маркевич, тренер: “Шотландські збірники виступають у сильних чемпіонатах, але футболісти не роботи і до літа втома позначиться. Звичайно, і у нас є хлопці, які грають у Європі, але вони, як і динамівці та гірники, не обтяжені змагальним періодом. Багато залежатиме від тренерського штабу нашої команди і дуже важливо, щоб усі лідери збірної України були здорові. Вважаю, що наша команда сильніша за шотландську, незважаючи на ситуацію, в якій опинився вітчизняний футбол. Потрібно просто вийти та зіграти, як ми вміємо”.

Віктор Вацко, коментатор: “Багатьом футболістам, мені приходять повідомлення від воїнів Збройних сил України, воїнів, які захищають нашу країну. Слова майже однакові: всі вболівають зараз за збірну України, всі хочуть, щоб вона обіграла Шотландію а потім і Уельс, і щоб вийшла в фінальну стадію чемпіонату світу. Перемога на футбольному полі – це теж перемога країни”.

Микола Матвієнко, захисник “Шахтаря” і збірної: “Думаю, що сили приблизно рівні, і все залежатиме лише від нас. Шотландський футбол – це довгі передачі, боротьба, аути, кутові. Тож акцентуватимемо увагу на цьому”.

А ось прогнози на матч Шотландія – Україна від тернопільських шанувальників футболу:

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 0:1

Юрій Моргун, громадський активіст – 2:3

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

Ігор Чеболда, доцент ТДПУ – 1:1 (в серії 11-метрових – перемога України)

В’ячеслав Дзюбенко, художник – 2:1

Ігор Загородній, пенсіонер – 1:0

Залишається сподіватися, що оті самі довгі (й зовсім прості) передачі, які не дали змоги команді Петракова восени здолати на виїзді Казахстан (2:2), таки чомусь навчити наших збірників – принаймні, тому, що постійно наступати на ті ж самі граблі не варто.

Як і не варто забувати про тих, які під жорстоким обстрілом у окопах чекають і сподіваються на перемогу збірної України…