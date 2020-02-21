Незвичайний випадок стався у селі Дунаїв на Кременеччині 19 лютого.

Під час богослужіння за героїв Небесної Сотні до місцевої церкви прилетів лелека. Чорногуз не боявся людей. Спочатку він намагався зайти до храму, давав себе погладити, а згодом перелетів до могили загиблого на Майдані Олександра Капіноса.

Про це у групі Типовий Кременець повідомив отець Володимир Буграк. Він вважає цю подію ознакою від Бога.

“Сьогодні ми, священики нашого благочиння, молилися в Дунаєві за всіх Героїв Небесної Сотні, між ними також згадували нашого земляка Сашка Капіноса.

На святій літургії поминали також всіх українських воїнів, добровольців, волонтерів, військових лікарів і священиків, котрі загинули в боротьбі за Україну.

Вражаюче! Але Бог послав свою ознаку! Що вона означає, можна тільки здогадуватись. Під час богослужіння на церковне подвір’я прилетів ЛЕЛЕКА! Зважте, нині – 19 лютого! Він ходив біля храму, підходив до людей, давав себе погладити, позував для світлин! Коли вся громада пішла на цвинтар, де священики звершили панахиду на могилі Героя, лелека також перелетів і ”молився” з людьми!

Пояснити таке неможливо!!!”, – написав священник.