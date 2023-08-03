Модульне містечко у селі Малашівці вже майже повністю заселене. Про це розповіла начальниця відділу квартирного обліку та нерухомості Тетяна Басюрська.

На черговому засіданні виконавчого комітету другого серпня прийняли ряд рішень, пов’язаних із поселенням у тимчасове житло людей із числа переселенців.

– До одного з рішень ми вносимо зміни у зв’язку зі зміною складу сім’ї, – повідомила Тетяна Басюрська. – До бабусі, яка в одній із кімнат мала ліжко-місце, приїхав внук, тому видаємо йому ордер і вони разом житимуть в окремій кімнаті. Іншим рішенням одну внутрішньо переміщену особу знімаємо з обліку потребуючих надання тимчасового житла у зв’язку з неотриманням впродовж 30-ти днів без поважних причин ордера на поселення у приміщення та не повідомлення про поважні причини. Робимо це для того, щоб поселити інших людей. Ще одним рішенням поселяємо в модульні будиночки шестеро жильців. Зараз там залишилось тільки одне вільне жіноче ліжко-місце в одній із кімнат. Обдзвонюємо всіх хто у нас є на обліку або ж надсилаємо їм рекомендовані листи, думаю найближчим часом хтось звернеться.

Всього, як повідомили у міській раді, видано 21 ордер внутрішньо переміщеним особам на поселення у модульні будиночки у Малашівцях. На обліку осіб, що потребують надання житлових приміщень для тимчасового проживання з фонду житла, перебуває 255 сімей (588 особи).