Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада на підтвердження цього.

Партія «УДАР Віталія Кличка» переконана, що для стримування збройної агресії Росії Україна має демонструвати рішучість та здатність захистити свої території.

– Уже три тижні весь світ спостерігає доволі дивну картину. Спираючись на дані космічної розвідки, США та інші партнери України на Заході попереджають про реальну можливість нового широкомасштабного наступу Росії на нашу державу. Вище керівництво України спочатку взагалі не «бачило» ознак підготовки ворога до нового акту агресії. А тепер намагається піддати сумніву вірогідність розвитку подій за таким сценарієм. Більше того, тих, хто закликає до особливої пильності, звинувачують у поширенні панічних настроїв, – повідомляють в «УДАРі Віталія Кличка».

«Ударівці» наголошують, що ЗСУ сьогодні набагато сильніші, ніж були в 2014 році, набагато краще технічно оснащені, але, попри це, ми не можемо допустити, щоб вся країна заплатила дорогою ціною за самозаспокоєність та шапкозакидницькі настрої вищого керівництва держави.

– Для того, щоб зірвати плани агресора потрібна мобілізація всіх ресурсів на потреби оборони, а не розтринькування їх на сумнівні проекти. Потрібна також чесна розмова із суспільством щодо серйозності викликів, з якими стикається Україна в безпековій сфері, включно з енергетикою. Нарешті, потрібен чіткий план дій на випадок екстремальної ситуації, скоординований з нашими союзниками та партнерами. Відсутність політики «одного голосу» серед посадовців, що відповідають за безпеку і оборону, є не менш небезпечною, ніж російські війська і дезінформаційна кампанія, – кажуть в «УДАРі Віталія Кличка».

«УДАР» також закликає міжнародних партнерів вжити адекватних заходів у протидії деструктивним діям російського агресора.

– Окрім сталих методів політико-дипломатичного тиску, закликаємо міжнародних партнерів посилити тиск на російську влада та впровадити новий пакет санкцій, який стане болючим ударом по російській економіці та зможе зупинити намір РФ дестабілізувати ситуацію на кордоні. Українська влада має негайно закликати наших міжнародних партнерів до проведення на території України багатоцільових військових навчань, – вважають у партії.

Експерти «УДАРу» виступають з ідеєю, щоб спільні військові навчання НАТО, а відтак – присутність військ країн НАТО на території України, були перманентними. Це стане важливим фактором гарантування безпеки в Україні та відверне «гарячі голови» в Кремлі від ескалації військового конфлікту в Україні. А центральна влада, на думку «ударівців», має в координації з місцевою владою ініціювати проведення регулярних зборів та навчання підрозділів територіальної оборони, посилювати їхню взаємодію з підрозділами Збройних сил України.