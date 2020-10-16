У 14 об’єднаних територіальних громадах Тернопільщини потенційними лідерами виборчих перегонів є висуванці «Довіри», а ще у 7 найбільші шанси перемогти мають самовисуванці, котрі заручилися її підтримкою.

Про це повідомляє «Тернопільська Експертна Група». Упродовж травня-жовтня 2020 року вона провела омнібусні опитування, метою яких було визначення найбільш гострих соціально-економічних проблем конкретних ОТГ та потенційних лідерів виборчих перегонів.

Особливістю виборів до Тернопільської обласної ради цього скликання є поява політичної партії «Довіра».

– У травні нами навіть не розглядалась можливість отримання позитивного рівня підтримки “Довірою” і тому її не включалось до опитувальника. Впродовж літа (три опитування: червень, липень, серпень) фіксувався базовий рівень підтримки у районі від 1 до 3%. На користь впізнаваності проекту говорила тільки одноіменна група у парламенті та наявність в її складі депутата-мажоритарника з Тернопільщини Миколи Люшняка, за яким стояла підтримка 28 тисяч виборців тільки на його Теребовлянському виборчому окрузі, – повідомляє Сторінка аналітики та прогнозування.

Кардинально змінилась ситуація вже у вересні, після оприлюднення списків кандидатів до рад різного рівня – у складі “Довіри” опинилась значна частина знаних та шанованих людей на Тернопільщині і на це одразу відреагував потенційний виборець.

– За “своїх” готові були проголосувати 6,1%, що одразу зробило “Довіру” “прохідною” до Тернопільської обласної ради. Наявність у виборчому списку народного депутата України Миколи Люшняка, аграрія, Героя України Петра Гадза, заступника голови ОДА Ігоря Гайдука, директора Бережанського інституту Мирона Жибака додала і впізнаваності, і підтримки виборчому списку цієї політичної партії,– йдеться у дослідженні.

Сьогодні опитування знову зафіксувало ріст підтримки «Довіри».

– За 10 днів до виборів наше опитування зафіксувало черговий ріст підтримки кандидатів від “Довіри” – “включилися” в роботу представники виборчих списків до об’єднаних територіальних громад та висуванці “Довіри” на посади міських/селищних/сільських голів. Результату в 10,5% вдалося отримати через наявність потужної команди практично у всіх ОТГ. Можемо константувати, що у 14 об’єднаних територіальних громадах лідирують висуванці “Довіри”, а ще у 7 найбільші шанси перемогти мають самовисуванці, котрі заручилися її підтримкою, – наголошують на Сторінці аналітики та прогнозування.