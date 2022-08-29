Незважаючи на військові дії в Україні, 28 серпня з нагоди відзначення Дня міста у Тернопіль традиційно прибули польські партнери з Плонська, Єлєня Гури та Хожува.

Під час візиту представники іноземної делегації поспілкувалися з міським головою Сергієм Надалом про подальшу співпрацю між містами та розвиток і процвітання Тернополя у найближчий період.

За всебічну підтримку міста з перших днів повномасштабної війни, надання неодноразової гуманітарної допомоги та прихистку тисячам біженців з України на території Польщі Сергій Надал нагородив високоповажних представників міст-партнерів та міст-побратимів почесними відзнаками міського голови.

«Сьогодні ми нагороджуємо наших іноземних партнерів, наших друзів з Польщі. Коли розпочалася війна, перші, від кого ми отримали дзвінки про підтримку і перші гуманітарні вантажі, які приїхали в Тернопіль, – були від наших міст-партнерів з Польщі, – наголосив Сергій Надал. – А сьогодні, попри війну в Україні, друзі з Плонська, Хожува, Єлєна Гура приїхали підтримати нас. Ми обговорюємо з ними те, як далі допомагати і працювати на розвиток міста та країни. Ми всі разом працюємо заради перемоги».

Нагороди будуть також відправлені у європейські міста, які до сьогодні активно допомагають нашому місту та Україні. Серед них: Хожув, Ельблонг, Радом, Суленцінський повіт, Сувалки, Краків, Таураге, Париж, Канни, Брудмарк.

Нагадаємо, в рамках реалізації проєкту «Пізнаймо один одного – українці в Сувалках, поляки в Тернополі», що фінансується Європейським Союзом за Програмою транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020», 27 серпня за участі міського голови в Українському Домі пройшли також Дні польської культури.