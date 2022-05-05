У міськраді розірвали договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом з одним із підприємців. Він обслуговував маршрути № 20 та №20А. відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 4 травня.

У рішенні вказано, що підприємець систематично порушував договірні умови в частині дотримання планової кількості рухомого складу на маршрутній мережі громадського пасажирського транспорту, не дотримувався затвердженого розкладу руху та відхилявся від встановленого маршруту.

– Проект рішення був складений на основі встановлених фактів порушень умов, які прописані у договорі про надання послуг з пасажирських перевезень, розповів Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Порушення фіксували з грудня 2021 року по березень 2022-го. Машини, які працювали на вказаних маршрутах маємо чим замінити. Адже відбулися поставки нових низькопідлогових автобусів, відповідно до фінансового лізингу очікуємо ще другу частину – 15 автобусів. На даний час наявні автобуси дають можливість замінити транспорт перевізника.

До проведення чергового конкурсу на перевезення пасажирів в Тернополі, обслуговування автобусних маршрутів №20 «вул. Київська – автовокзал» та №20А «вул. Київська – новий ринок – автовокзал» забезпечуватиме комунальне підприємство «Міськавтотранс».

Конкурс з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування відбувся навесні 2020 року. У квітні було визначено 9 підприємств та фізичну особу-підприємця, які надаватимуть послуги з перевезення. У травні з ними уклали договори терміном на п’ять років. Серед іншого у договорі прописано, що міська рада може розірвати його достроково, якщо підприємець не виконує взяті на себе зобов’язання.