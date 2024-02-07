Тернопільська громада продовжує забезпечувати військових та спецназівців необхідною технікою та обладнанням. Так 5 лютого передали 40 комплектів захисного обмундирування для бійців одного зі спеціальних підрозділів Національної поліції.

На суму 1 168 700 грн

За словами міського голови Тернополя, на запит командира підрозділу Тернопільська міська рада попередньо закупила та передала 40 комплектів захисної амуніції на загальну суму 1 168 700 грн.

«Нашим спецназівцям передали 40 модулів індивідуального обмундирування (модуль під захист плечей), 40 балістичних пакетів та 40 модулів для захисту шиї Горжет другого класу. Ця бойова броня допоможе нашим спецназівцям виконувати бойові завдання на фронті та боротися з терористами та диверсійними групами ворога у тилу. Нехай Бог береже наших захисників», – заявив Сергій Надал.

Обладнання придбали в рамках програми обороноздатності з метою підтримання військових формувань на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням.

Нагадаємо

Відбувся тендер на закупівлю 1250 ударних дронів. Перша партія з 980 штук вже у Тернополі. Це рекордний показник серед українських міст щодо разової закуплених дронів. Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що робиться все можливе, щоб наші Герої-захисники якнайшвидше отримали «армію дронів», яка б допомогла нищити окупантів.