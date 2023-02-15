Мінометний залп обірвав життя: на Донеччині загинув Віталій Кравчук з Лановець

Страшна звістка сколихнула Лановецьку громаду: на Донеччині загинув Віталій Кравчук.

Старший стрілець гірсько-штурмового відділення солдат Віталій Кравчук на полі бою, захищаючи Батьківщину, в районі населеного пункту Білогорівка Донецької області.

Ланівчанин був призваний на військову службу ще у березні 2022 року. Мінометний ворожий залп обірвав його життя 13 лютого 2023 року.

“У скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя! Вічна йому слава!”, – ідеьбся у зверненні Лановецької міської ради.