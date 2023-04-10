Мінливий квітень: на Тернопільщині різко потепліє, а потім знову похолоднішає

На Тернопільщині новий квітневий тиждень розпочнеться похмурою мінливою погодою. Місцями можливі невеликі дощі. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів денної пори підвищуватимуться до 12-15 тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у вівторок в області відчутно потеплішає. Температура повітря вдень підвищиться до 15 градусів тепла. Втім, місцями пройдуть дощі. А в середу знову дещо похолоднішає.

«Передпасхальний тиждень буде з дощами, періодичними, часом погримить гроза. У більшості областей буде тепло, протягом дня +12+16 градусів, на заході України +8+12 градусів. Вербовими гілочками будемо відмахувати дощ, а пухнастими вербовими котиками лякати грозу – не забудьте парасолі. Температура повітря буде стриманою, але комфортною. Відчутне потепління, навіть у західних перемерзлих областях, дружно рушить в Україні з 13-14 квітня, якраз перед Паскою», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цього тижня буде мінливою. Втім, перед Великоднем синоптики обіцяють більш стабільне весняне тепло.