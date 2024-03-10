Йому для того, щоб виблискувати на полі, цілком вистачало футбольного таланту, але він з якихось причин вирішив вдатися до засобів, на які керівництво світового спорту і футбольні інстанції зокрема дивляться дуже навіть несхвально. Національний антидопінговий трибунал (грізно звучить – І.Д.) Італії оголосив вирок у справі півзахисника “Ювентуса” і збірної Франції Поля Погба. Для 30-річного хавбека все закінчилося найгіршим із можливих сценаріїв: трибунал повною мірою задовольнив вимогу прокурора і дискваліфікував Погба на 4 роки. Француз провалив допінг-тест 20 серпня минулого року після матчу Серії А проти “Удінезе”: в його організмі був виявлений метаболіт тестостерону. Повернутися у великий футбол Погба зможе лише у вересні 2027 р. – мабуть, для того, щоб лише догравати. Туреччина і Саудівська Аравія, цілком можливо, спокусяться на розкручене футбольне ім’я – нехай і з заплямованою репутацією…

У багатих, як відомо, свої причуди. Новачок “Інтер Маямі” уругваєць Луїс Суарес (той самий, який полюбляв тишком-нишком вкусити захисників суперників під час штовханини в штрафному майданчику) дуже захотів мешкати поруч зі своїм нинішнім одноклубником Ліонелем Мессі. Отож, придбав будинок на набережній у Флориді поруч із особняком, де проживає аргентинець. Будинок площею в 660 квадратних метрів має 8 спалень і 8 ванних кімнат і знаходиться в елітному закритому районі. Обійшовся він Суаресу в 11,5 мільйона доларів (Мессі придбав свій за 10,8 млн.). Цікаво, що попередні власники у 2020 році за цей будинок заплатили 3,6 мільйона доларів і нещодавно завершили ремонт. Не доводилося чути, чи сам Мессі щасливий від такого сусідства – ану раптом Суарес пригадає конфліктні ситуації, що виникали під час матчів Кубку Південної Америки між Аргентиною та Уругваєм, і знову захоче пустити в хід свої гострі різці?

У матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії між “Реалом” і “Валенсією” (2:2) один з голів у ворота українського голкіпера galacticos Андрія Луніна забив Роман Яремчук. Форвард “кажанів” став першим українцем, котрий забив “Реалу” в поєдинку чемпіонату Іспанії. Загалом же Яремчук став сьомим українським футболістом, який зумів вразити ворота “вершкових” в офіційному матчі. Найкращий український снайпер в іграх із “Реалом” – Андрій Шевченко (4 голи). Два голи мадридцям забив вінгер “Шахтаря” Олександр Зубков. По голу мадридцям в офіційних матчах забивали Сергій Ребров і Артем Мілевський (виступаючи за “Динамо”). Також “Реалу” забивав Олег Саленко, коли виступав за ту ж “Валенсію”, але мав він тоді громадянство рф. Є гол мадридській команді і в активі Євгена Коноплянки, коли він захищав кольори “Севільї”. Він відзначився з пенальті в матчі за Суперкубок УЄФА-2016.

Новий президент УАФ Андрій Шевченко сподівається, що УЄФА не збирається повертати у великий футбол російські клуби та збірні. “Я хочу запросити в Україну всіх, хто приймає рішення в УЄФА: президента Чеферіна, виконавчий комітет, решту комітетів. До того, як приймати якісь рішення щодо повернення росії у футбол, нехай приїдуть і подивляться, що вона в нас робить. Я хочу поговорити з ними, розповісти про теперішню ситуацію в країні, показати, що вона постійно погіршується. Не бачу причин повертати росію у футбол. Нічого не змінюється, щодня гинуть люди, летять ракети, в Україні знищили близько 350 стадіонів. Я категорично проти того, щоби російських спортсменів повертали у спорт”.

Почесний президент “Дніпро-1” Юрій Береза розповів про ситуацію у дніпровському клубі:

“Футболісти – також частина суспільства; зараз от говорять про мобілізацію і про те що підуть всі, і тут головне зрозуміти – підуть ВСІ чи не підуть всі? Суспільство може спитати: а футболісти чому не йдуть? Футболісти та футбольні клуби не можуть бути поза суспільством, і якщо окупанти підійдуть до Дніпра, то що далі? Знову перевозити команду за кордон – ми вже це не витягнемо. До тих пір, поки в нас йде гостра фаза війни, ми можемо щось планувати лише на місяць-два-три. Якщо країни Заходу відмовляться допомагати нам, тоді футболістам, як і всім нам, треба буде ставати до станка і робити патрони, снаряди. Не може частина країни воювати, а частина танцювати. Ось, наприклад, Довбик і Ярмолюк допомагають батальйону “Дніпро-1″, і за це їм велика та окрема подяка, але ж їхні прізвища також лунають в контексті, що вони ухилянти та виїхали незаконно”.