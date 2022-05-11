На Тернопільщині побільшало вакансій у сільському господарстві. Найчастіше підприємці шукають агрономів, трактористів, овочівників, птахівників.

В обласному центрі зайнятості зареєстровано понад три сотні вакансій у сільськогосподарській галузі. Пропоновані зарплати коливаються від 8 до 30 тис. грн. Як зазначив начальник обласного центру зайнятості Василь Олещук, вільні робочі місця є в різних районах області.

“Починається сезон сільськогосподарських робіт, отож сільськогосподарські товариства області шукають працівників на 302 вільних робочих місця. Їм потрібні трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, трактористи, агрономи, а також овочівники, робітники на лісокультурних роботах, птахівники, оператори машинного доїння, робітники фермерського господарства, робітники з догляду за тваринами, тваринники, робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, підсобні робітники”, – зазначив Василь Олещук.

Ряд вакансій запропонувало підприємство, яке переїхало на Тернопільщину із Запоріжжя. Це виробник майонезу, соусів та олії. Зараз підприємство облаштовується на новому місці, планує працювати на постійній основі.