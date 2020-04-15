Страсним називають сьомий тиждень Великого посту, що передує Великодню. До 19 квітня віряни згадують про страждання Ісуса Христа, його розп’яття на хресті, смерть та воскресіння.

Утриматися від відвідування храму, але молитися вдома, закликали священики в Архикатедральному соборі. Не проходитиме масових богослужінь і на Великдень. Натомість буде організована трансляція служби онлайн, – каже священик Роман Демуш. Дотримуватимуться цієї вимоги представники Ради церков області.

«За звичних обставин у Страсний тиждень люди мають обов’язково відвідувати богослужіння у храмах. Проте, у зв’язку із обмежувальними заходами через загрозу поширення коронавірусу, цього року Церква звертається до мирян молитися вдома, долучаючись до богослужінь через трансляції на телебаченні, радіо та в Інтернеті. Велика середа – день спогадів про Іуду Іскаріота, який зрадив Христа за тридцять срібняків, і про грішницю, яка підготувала Христа до похорону, здійснивши обряд помазання. У Чистий четвер згадують Таємну вечерю. Страсна П’ятниця – в цей день Ісус Христос помер у муках на хресті. З вівтаря виносять плащаницю. Велика субота – цим днем закінчується Великий піст. На богослужінні говорять про поховання Христа. Головна служба починається увечері в суботу, після чого віряни зустрічають Великдень».

Софія Романська