Мінрегіон підготував новий соціальний проєкт. Він передбачає відшкодування комунальних витрат громадянам, які безкоштовно прийматимуть переселенців.

Про це повідомляє начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Він закликав людей пройти опитування, про готовність надати прихисток тим, у кого дім відібрала війна.

-Дорогі тернополяни, прошу вас взяти активну участь у такому опитуванні, для того, щоб уряд України міг ухвалити відповідне рішення, – зазначив Володимир Труш.

Якщо ви готові, заповніть спеціальну форму: https://forms.gle/GKG3cMJyykCBMVzX9.

Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний прихисток переселенцям у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садочках та ін.).

Мова йде про всі витрати пов’язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля.

– Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до військової адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг. Важливо, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця. Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадах, а Мінрегіон буде готувати акт уряду про виділення коштів, – повідомляє міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.