З Тернопільщини відправили гуманітарну допомогу для жителів Херсонщини, які постраждали від повені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомив волонтер Володимир Мосейко. За його словами, допомогу повезли п’ятьма автобусами.

«До нас звернулися громади Дар’ївська і Музиківська з Херсонщини. Справжні українці завжди дбають не тільки про свої родини, але й про людей які потрапили у біду, людей, які потребують допомоги, а особливо про наших відважних воїнів ЗСУ, які дають нам усім жити у мирній стороні. Хочеться в черговий раз подякувати усім людям з добрим серцем, які не втомлюються робити добрі справи. Чергова допомога з сіл Молотків, Осники, Козачки, Ланівці, також дякуємо нашому волонтеру Дмитру та пані Любі за 600 кг води, яка уже поїхала на Херсонщину. Божого Благословіння усім людям доброї волі», – зазначив Володимир Мосейко.

Додамо, речі для херсонців збирали жителі Тернопільської та Хмельницької областей.