Шок: від повноводних рік на Тернопільщині залишилися маленькі струмочки. ВІДЕО

Річки Збруч і Дністер катастрофічно обміліли.

Відповідне відео опублікував на своїй інстаграм-сторінці тернопільський ведучий та волонтер Сергій Фалендиш. Про це пише видання Терен.

“Шок. Річка Збруч, і річка Дністер. Вода впала від берегів на 3-4 метри. Залишились маленькі струмочки. До речі, це унікальне місце, адже на кордоні трьох областей. Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька”, – написав Сергій.

Як зазначив автор відео, однією з основних причин обміління рік є нестача електроенергії. Через руйнування ворожими ракетами та безпілотниками електростанцій Дністровська ГЕС працює на повну потужність, тож скид води відбувається в рази швидше. Ситуацію ускладнює мала кількість опадів.