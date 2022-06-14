Тернопільщина відправила більше тисячі доз крові на Східну Україну.

Про це розповів керівник обласного центру служби крові Петро Лучанко. За його словами, люди масово йдуть здавати кров на потреби військових і поранених цивільних.

З нагоди Всесвітнього дня донора крові, жителі Тернопільщини долучилися до благодійної акції. Люди пожертвували кров на потреби українських захисників.

“Зараз люди свідомо та масово йдуть здавати кров, їх не треба закликати до цього, бо у воєнний час всі розуміють, що це може врятувати чиєсь життя”, – розповів в.о. генерального директора КНП “Тернопільський обласний центр служби крові” ТОР Петро Лучанко.

На Тернопільщині працює реєстр донорів крові, який налічує понад 60 тис. людей. Як повідомили у департаменті охорони здоров’я області, регіон на сьогодні забезпечений запасами крові у повному обсязі. Періодично Служба крові МОЗ України робить запит на постачання доз крові у східні області України. Від початку повномасштабного вторгнення Тернопільщина відправила 1141 дозу на схід країни.

Донори, які здають кров 100 і більше разів, нагороджуються державною нагородою “Заслужений донор України”, яка надається Президентом України.