З Тернопільщини відправили 8 вантажівок гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини. У пакунках – продукти, медикаменти, будівельні матеріали, гігієнічні засоби.

Як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, наразі на деокупованій Херсонщині люди живуть у вкрай складних умовах. Роciяни знищили практично всю інфраструктуру – енергетичну, газову, водну, дорожню.

«Цінуємо допомогу всіх регіонів, які розуміють ту гуманітарну катастрофу, у якій перебуває Херсонщина, протягують руку допомоги, допомагають найбільш необхідним. Усе це доставляється одразу нашим людям, ми обладнали пункти видачі, розширюємо географію роздачі. Всі люди, які знаходяться на деокупованій території, повинні отримати гуманітарну допомогу».

У Херсоні вже обладнали 13 пунктів видачі допомоги населенню. Їх географію розширюють в усіх звільнених населених пунктах.