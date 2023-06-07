На Тернопільщині готуються до приїзду переселенців з Херсонщини, які постраждали через зруйновану окупантами Каховську ГЕС. Благодійні фонди, які діють в області, облаштовують місця для тимчасового перебування людей.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш наразі в територіальних громадах області перебуває 77 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Серед них – 23 тис. дітей. У разі прибуття переселенців з Херсонщини, їх розміщуватимуть у тимчасових пунктах перебування.

«При обласній військовій адміністрації діє Рада ВПО та Координаційний центр підтримки цивільного населення. Кількість переселенців в регіоні останнім часом дещо зменшилася. Багато людей вже повернулися до своїх домівок. В територіальних громадах нашої області зараз перебуває 77 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ми можемо приймати ще переселенців. У разі їхнього прибуття, розміщуватимемо на території регіону».

Жителі Тернопільщини у соціальних мережах повідомляють про готовність прийняти постраждалих жителів Херсонщини.