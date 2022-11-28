Мешканці Тернопільської громади можуть отримати кошти від Червоного Хреста: кому і по скільки дають

Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України спільно з Швейцарським Червоним Хрестом, в рамках проєкту «Підготовка до зими», розпочинає реєстрацію на отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб вразливих категорій та жителів Тернопільської громади.

З категорії внутрішньо переміщених осіб допомогу у розмірі 2200 грн можуть отримати:

громадяни з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи;

сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

багатодітні сім’ї;

одинокі батьки/матері;

люди похилого віку 70 і старші.

Перелік необхідних документів для кожної із категорій додається.

Окрім жителі Тернопільської громади, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років також можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 2200 грн.

Під час реєстрації необхідно надати оригінали документів та їх копії, а саме:

паспорт одного з батьків, який писатиме заяву;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

свідоцтво про народження дитини (дітей);

довідка про встановлення інвалідності дитини;

банківські реквізити дорослих членів родини.

Графік реєстрації на отримання грошової допомоги від Тернопільської обласної організація Товариства Червоного Хреста України тут.