Ремонти на умовах співфінансування проведуть ще дев’яти будинках містах.

На засіданні виконкому 28 вересня внесли відповідні зміни до рішення «Про затвердження титульного списку ремонту житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік».

За інформацією начальника управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології Олега Соколовського, ремонт покрівель зроблять на вулиці Івана Франка ,23 та Оболоня, 11; ремонт внутрішньобудинкових мережна вулицях: Квітки Цісик,41, Соломії Крушельницької 1А, Тролейбусна, 17, Івана Котляревського, 13, Соломії Крушельницької, 1. У будинках на бульварі Данила Галицького, 45 та Романа Купчинського, 7 замінять вікна і двері.

За даними міської ради, всього на умовах співфінансування проведуть ремонти у 30 багатоквартирних будинках. Як мешканцям будинків здійснити ремонт на умовах співфінансування, можна дізнатися на сайті міської ради.