Цього року субсидії можуть отримувати жителі краю без офіційного працевлаштування. Відповідні зміни затвердив Кабмін. Відтак чимало людей відмовляються від роботи, яку пропонують у центрах зайнятості.

«Держава пішла на зустріч громадянам, трохи спростила оформлення субсидій, зокрема для тих, хто під час пандемії міг звільнитися та не знайти роботу. На сьогоднішній день ті особи, які перебувають на обліку у центрі зайнятості можуть отримати субсидії, їм нараховується половину мінімальної зарплати. Тобто держава створила умови для людини, вона може отримувати субсидію, навіть не маючи працевлаштування. Але після запровадження цієї норми в нас з’явилося на обліку 600 людей. Тому питання – вони справді хочуть знайти роботи чи планують перебути якийсь час, щоб отримувати субсидії в опалювальний період. Тобто є така категорія людей, які не мають бажання працювати, а приходять, зокрема, за соціальними послугами», – розповів директор Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Анатолій Куриляк.

Нараз субсидіями на Тернопільщині користується близько ста тисяч жителів краю. Через урядові нововведення субсидіантів в області може побільшати.