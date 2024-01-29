Спеціальності у сфері інформаційних технологій можуть опанувати певні категорії жителів області, які мають професійно-технічну чи вищу освіту. Це можливо на на підставі ваучерів на оплату навчання, що видають у Тернопільському обласному центрі зайнятості певним категоріям людей, які не зареєстровані як безробітні. Розмір фінансування – до 30280 гривень.

За даними обласної служби занятості доступні такі спеціальності: «Кібербезпека та захист інформації», «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», «Автоматизація», «Дизайн», «Інформаційні системи та технології», «Системний аналіз». Навчання проходить в Західноукраїнському національному університеті, Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка та в інших закладах освіти України.

Пройти короткотривале професійне навчання у закладах освіти або роботодавців області та України також можуть безробітні. Це може бути онлайн, денна або змішана форма навчання. Тривалість курсів – від 2-х тижнів до 1,5 місяця. Окрім цього, нову професію можна здобути у Центрах професійно-технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості. Це заклади освіти європейського рівня, які здійснюють курсову та індивідуальну профпідготовку. У разі потреби, є місця для проживання. Там навчають на: операторів верстатів з програмним керуванням, операторів комп’ютерної верстки, операторів інформаційно-комунікаційних мереж, операторів з обробки інформації та програмного забезпечення.

За бажанням пройти безкоштовне навчання можна і самостійно на платформах онлайн-курсів: «Дія. Цифрова освіта», Освітній портал Державної служби зайнятості, Prometheus, Lingva skills.

За детальною інформацією необхідно звернутися у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або за телефоном: 0635765756.