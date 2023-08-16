Близько 1-ї години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя одного із сіл Тернопільського району про те, що невідома особа підпалила його автомобіль марки «Mercedes 190».

На місце події виїхали працівники ДСНС, слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції. Рятувальники загасили пожежу. Транспортний засіб вигорів вщент. Працівники поліції почали відпрацьовувати декілька версій скоєння злочину та невдовзі співробітники карного розшуку встановили особу палія. Ним виявився 33-річний односельчанин потерпілого.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що зловмисник вночі проник на територію чужого домогосподарства та через відчинене вікно кинув запальну суміш в салон автівки.

Фігурант зізнався, що підпалив машину через неприязні відносини з потерпілим. За місцем проживання зловмисника поліцейські провели обшук та вилучили речові докази.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали жителя Тернопільського району відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.