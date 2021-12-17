У Козовій на вулиці Колійовій є ділянка дороги, якою небезпечно їздити, оскільки вона вся вкрита ямами.

Як повідомив у Фейсбуці місцевий мешканець Юра Фордзюн, на цій ділянці ще влітку зняли верхній шар асфальту і так і залишили. Відтак, чоловік пропонує хоча б покропити небезпечний шмат шляху святою водою, аби вберегти людей від лиха.

“Пам’ятаєте, писали про вул. КОЛІЙОВА, як підніматися до переїзду. В червні місяці знімали шар асфальту так і залишили. Сьогодні там не проїхати, це аварійно небезпечна ділянка дороги. Жодного попереджувального знаку! Люди їдуть, створюючи аварійні ситуації! Змоделюйте ситуацію, їде людина вночі по незнайомій вулиці та на дозволеній швидкості у 50 км., влітає у цю “сраку”…

Звертаюсь до отця Романа Рокецького із проханням покропити цю небезпечну ділянку дороги! Звісно, свята вода не відремонтує дорогу, але, можливо, когось обереже від біди!”, – написав чоловік.