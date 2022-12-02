Віктор Разживін вже кілька місяців живе у Тернополі. Прибув сюди як тимчасовий переселенець зі Слов’янська.

Виїжджаючи з рідного міста, евакуював із собою 25 тисяч книг українською мовою. Адже у Слов’янську залишилася справа його життя — книгарня. Про це ідеться в сюжеті Т1 Новини.

Чоловік пригадує: у нього було таке відчуття, наче забрали пів серця. Адже вкладав у цей магазин душу. Здавалося, життя закінчується.

Чоловік є не лише власником книгарні, пан Віктор кандидат з філологічних наук, доцент Донбаського державного університету. Незважаючи на війну виш працює і досі, пари проводять дистанційно, а він викладає студентам зарубіжну літературу та українську публіцистику.

Саме любов до літератури спонукала чоловіка у 2017 році відкрити в Слов’янську першу україномовну книгарню. З часом в нього з’явилися постійні клієнти. В місяць приходило до тисячі покупців. А з початком війни людей просто не стало.

Чоловік розповідає, що на початку вторгнення влада оголосила про вимушену евакуацію населення. Вже в березні книгарня закрилася. А в травні ситуація стала критичною і Віктор вирішив вивезти книги. Зробив це, аби не дати можливості окупантам спалити українську літературу. Подробиці — у сюжеті телеканалу Т1.