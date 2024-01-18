Мерія Тернополя отримує багато запитів від військових, які потребують сучасну комп’ютерну техніку супутнє обладнання. Тому міська рада Тернополя закупила та відправила на фронт чергову партію ноутбуків та багатофункціональних пристроїв, які будуть допомагати нашим Героям нищити московського окупанта. Загалом, за декілька днів передано техніки на майже 1 млн 300 тис грн.

Ноутбуки та БФП

Командири військових частин звернулися до міської ради Тернополя з запитом на ноутбуки та багатофункціональні пристрої (апарат, який поєднує функції принтера, сканера, копіювальної машини тощо). Мерія виконала запит та закупила цю техніку на загальну суму 144 550 грн. Зокрема, військові отримали 11 БФП, вартістю близько 70 000 грн. та 3 ноутбуки на загальну суму 74 700 грн.

Ноутбуки, джерела безперебійного живлення та зарядні станції

Також на днях, реагуючи на звернення командира військової частини, міська рада закупила та передала техніку на загальну суму 1 135 500 грн. Зокрема, спрямовано: ноутбуки Lenovo – 20 шт; джерела безперебійного живлення Volt – 10 шт; зарядні станції JACKERY EXPLORER – 5 шт.

Нагадаємо

15 січня для потреб захисників тернопільського батальйону, що входить до складу однієї з військових частин міста, передали автомобіль швидкої допомоги марки Мерседес. Авто відповідає усім необхідним характеристикам та обладнане базовими інструментами для надання первинної медичної допомоги (медикаментами, засобами особистої гігієни, перев’язувальними матеріали тощо).

Як повідомлялося У Тернополі діє Реєстр переданої допомоги від Тернопільської міської ради Збройним силам України, ознайомитись з яким можна у розділі «Е-сервіси».