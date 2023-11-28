На передову вирушили мобільні лазне-пральні комплекси для наших захисників на передову.

Цими днями для захисників однієї з військових частин, що створена на базі нашого міста, передали десять машинок конденсаторних багатоцільових MNL-OS-S700-2H. Також на передову вирушили мобільні лазне-пральні комплекси

Машини, які рятують життя військових

Як зазначають військові, машинка OneShot MNL-OS-S700-2H – це компактна та потужна підривна машинка, розроблена компанією Midnight Lab для сприяння роботи саперів у розмінуванні територій. Її особливості та характеристики забезпечують надійність, легкість використання та мобільність. Вона дійсно рятує життя наших військових.

Пряма мова мера

«Звітуємо! На звернення однієї з військових частин, Тернопільська міська рада закупила та передала десять машинок конденсаторних багатоцільових MNL-OS-S700-2H. Як розповіли військові — це компактна та потужна підривна машинка. Вона розроблена для сприяння роботи саперів у розмінуванні територій. Її особливості та характеристики забезпечують надійність, легкість використання та мобільність. Дякуємо нашим Героям! Слава Україні!», – зазначив міський голова Сергій Надал.

На фронт вирушили мобільні лазне-пральні комплекси

Також для тернопільських захисників, що на передовій, передали два сучасних мобільних лазне-пральних комплекси загальною вартістю понад 1,7 млн грн для наших захисників. Такі комплекси укомплектовані пральною та сушильною машинами, генератором, твердопаливним котлом, радіатором, насосом, бойлерами, умивальниками та душовими.

Відповідне обладнання було закуплено та передано на звернення командирів військових частин. Завдяки комплексу, захисники матимуть змогу отримувати мінімально доступний рівень комфорту та забезпечити належні гігієнічні потреби в польових умовах.

До слова, в рамках виконання Програми обороноздатності щотижня на баланс військових частин, що створені на базі Тернопільської громади, передаються квадрокоптери, тепловізори, генератори, запчастини, комп’ютерна техніка та інші необхідні речі, про потребу в яких звертаються командири частин.

Нагадаємо

У Тернополі діє Реєстр переданої допомоги від Тернопільської міської ради Збройним силам України, ознайомитись з яким можна у розділі «Е-сервіси».