Мер Тернополя та керівники управлінь міської ради передали на фронт “швидку”, придбану за особисті кошти

Триває вітчизняна війна українського народу. Щоб якнайшвидше очистити нашу українську землю від рашистів, вся єдина українська нація має працювати на перемогу. У 2024 році Тернопільська громада продовжує всіма силами допомагати нашим захисникам на фронті. Так

«Швидка» з максимальним наповненням

Для потреб захисників тернопільського батальйону, що входить до складу однієї з військових частин міста, 15 січня Тернопільська міська рада передала автомобіль швидкої допомоги марки Мерседес. На фронт вирушив медичний автомобіль з усім необхідним обладнанням. Авто відповідає усім необхідним характеристикам та обладнане базовими інструментами для надання первинної медичної допомоги (медикаментами, засобами особистої гігієни, перев’язувальними матеріали тощо).

Пряма мова мера

«Передаємо для наших захисників черговий транспортний засіб. Це – автомобіль швидкої допомоги, який обладнаний всім необхідним для того, щоб надавати першу медичну допомогу нашим військовослужбовцям. Авто придбали за кошти працівників міської ради й воно є дуже потрібним на передовій. Бажаємо, нехай ця техніка рятує життя наших військових та допомагає якомога швидше перемагати», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Нагадаємо

У Тернопільській міській раді проводять тендер на купівлю 1250 FPV-квадрокоптерів (ударних). Орієнтована вартість – 20 млн гривень. Закупівля здійснюється на виконання відповідно до Програми «Обороноздатність» на 2024 рік.

Згідно з технічними характеристиками сам дрон повинен важити не більше 600 г. Тривалість польоту – 12-30 хвилин. Дрон має бути укомплектований паспортом (формуляром) та/або настановами з експлуатування щодо його використання українською мовою та/або інструкція з експлуатації/застосування, або технічного опису чи технічних умов експлуатації/застосування тощо.

Квадрокоптери мають бути новими, випущені протягом 2022-2024 рр.«Українські ударні квадрокоптери – це ефективний механізм знищення ворожої техніки та військових. Тернопільські FPV – квадрокоптери допоможуть нашим воїнам-Героям успішно знищувати рашистів», – заявив мер Тернополя Сергій Надал.