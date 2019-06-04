На минулому тижні Володимир Шматько на кілька годин став топ-ньюсмейкером.

Сенсація на один день?

Багатослівний мер Чорткова прокоментував тернопільським ЗМІ свою участь в оглядинах кандидатів на посаду голови Тернопільської ОДА, яку проводила одна з київських рекрутингових агенцій.

Нагадаємо, що новий президент анонсував, що відбиратиме претендентів на посади у місцевій владі за допомогою структур, які підшуковують фахівців для бізнесу. Очевидно, що там опинилося резюме всюдисущого мера Чорткова, який намагається бути помітним на київських пагорбах і має великі політичні амбіції.

Чи багатоходівка?

Злі язики розповідають, що на все треба дивитися під кутом майбутніх виборів до Верховної Ради. На посаді мера Чорткова амбітному Шматьку віднедавна тісно. Є вагомі здобутки, але є і втрати, причому іміджеві. За останні місяці правоохоронці затримали “на гарячому” двох його підлеглих. Причому не останніх у табелі про ранги у Чортківській міській раді. У такому відносно маленькому місті такі речі здатні похитнути довіру до людини навіть із залізним рейтингом. Відтак перспективи повторно стати головою значно зменшилися. А потреба у пошуку запасного аеродрому стала гострішою. Найкраща нагода для цього – вибори до ВР. Тим більше, що завдяки активності на зовнішньому фронті, у Шматька були шанси потрапити в загальнонаціональний список однієї з топових партій.

Однак з теперішньою партійною пропискою у мера Чорткова наразі не склалося. Мер Чорткова багато років є членом партії “Сила людей”, яка не має шансів самостійно потрапити у парламент. Певні надії були на спільний похід в проекті Вакарчука. Однак, незважаючи на довгі перемовини, щось не зрослося.

Зрештою, у Шматька випала нагода засвітитися перед командою нового президента. Що з того вийшло, як пройшла співбесіда – важко судити. Але, очевидно, відвертість Шматька у спілкуванні зі ЗМІ свідчить, що не так гладко, як він розповідає. Люди, які очікують на високе призначення, так не говорять. Та більше стало зрозуміло через кілька днів. Мер Чорткова “зачекінився” вже у кабінеті Гройсмана, який хоч не має рейтингу, але створює свою політичну силу. Дуже ймовірно, що Шматько зондує грунт на предмет входження в список “Української стратегії”. Зрештою, чекати залишилося недовго. У найближчий тиждень відбудуться з’їзди всіх партій, які планують боротися за місця у новій Верховній Раді. Може й там побачимо молодого політика…

Забули про попередні скандали

Та з усього цього рейваху Шматько вийшов переможцем як мінімум в одному. На фоні “суперновин” про його чудернацькі перспективи якось призабулися чортківські проблеми. Що не кажіть – грамотний піар може багатьом справам зарадити. Навіть найбезнадійнішим…