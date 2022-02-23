На Тернопільщині проводять вакцинацію дітей від поліомієліту.

Відповідно до календаря профілактичних щеплень, малеча має отримати щеплення у 2 і 4 місяці. Ревакцинацію потрібно проводити у 6, 18 місяців, 6 років та 14 років.

Через спалах поліомієліту в окремих регіонах, в Україні заплановані додаткові етапи вакцинації. Щеплення буде проводитися оральною вакциною.

«Для пожиттєвого імунітету та захисту від поліомієліту необхідно отримати 6 доз: 2 дози інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ) у 2 і 4 місяці; 4 дози оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ) у 6, 18 місяців, 6 і 14 років. Якщо ви не щепили дитину чи пропустили щеплення, негайно зверніться до сімейного лікаря або педіатра», – зазначила завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Марія Павельєва.

Додамо, поліомієліт – гостре інфекційне захворювання. Хвороба здатна перебігати з ураженням центральної нервової системи, іноді може закінчуватися смертю хворого. Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину особливо через заражену їжу та воду. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до п’яти років. Поліомієліт невиліковний, але його поширенню можна запобігти шляхом вакцинації.