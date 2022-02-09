У січні медичним працівникам на Тернопільщині підвищили зарплати. Відтепер мінімальна зарплата лікаря становить 20 тис. грн., а медичної сестри — 13,5 тис. грн.

Підвищену зарплату в області отримали працівники усіх закладів первинної ланки медичної допомоги. Як повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко, нарахування підвищених заробітних плат медичним працівникам Тернопільщини уже відбулося.

“Відповідно до постанови, від 12 січня 2022 року № 2. Кабінету Міністрів, з 1 січня 2022 року зарплата лікаря має бути не менше 20 тис. грн, для медичної сестри – 13,5 тис. грн. Це стосується всіх державних та комунальних закладів охорони здоров’я, а також установ та підприємств, які уклали договір з НСЗУ. Відтак підвищену заробітну плату в Тернопільській області отримають працівники усіх закладів первинної ланки медичної допомоги, а це 36 закладів. А також працівники вторинної ланки медичної допомоги у 7 закладах Кременецького району; 18 закладах Чортківського району; 27 закладах Тернопільського району. Також підвищену заробітну плату отримають медпрацівники у 17 обласних закладах охорони здоров’я”.

У разі проблем з виплатою зарплат, медичним працівникам рекомендують звертатися на гарячу лінію МОЗ.