Майже зимове похолодання насувається на Тернопільщину

Майже зимове похолодання йде на Тернопільщину. За попередніми прогнозами, наступного тижня у краї спостерігатиметься морозяна погода. А цими днями можна буде насолоджуватися відносним осіннім теплом.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом тижня область перебуватиме переважно в полях підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів не передбачається.

«Синоптична ситуація сприятиме утворенню туманів та серпанків. До кінця тижня температурні показники дещо знизяться. В області спостерігатиметься похмура погода з проясненнями. Вночі та вранці можливі місцями тумани. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 3 – 8°, вдень 10 – 15° тепла».

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, цього тижня у західному регіоні спостерігатиметься хороша погода. За її словами, перше відчутне похолодання прийде з наступного тижня. Відтак варто готувати зимовий одяг і подбати про опалення оселі.