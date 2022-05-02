Протягом вихідних вогнеборці Тернопільщини ліквідували 26 пожеж, 18 з яких – гасіння сухої трави:

29 квітня у с. Великі Бережці Кременецької територіальної громади Кременецького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га;

30 квітня у с. Колиндяни Колиндянської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,01 га;

у сел. Товсте Товстенської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га;

у с. Торске Заліщицької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га;

у с. Чорний Ліс Збаразької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га;

у с. Байківці Байковецької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га;

у с. Смиківці Великобірківської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,04 га;

у с. Бересток Заліщицької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га;

у с. Мухавка Нагірянської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,02 га;

у с. Вільхівчик Гусятинської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,05 га;

у м. Заліщики Чортківського району на вул. Зеленогайській виникла пожежа сухої трави на площі 0,01 га;

у с. Устя-Зелене Монастириської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на площі 1 га;

1 травня у с. Кальне Козівської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га;

у с. Золота Слобода Козівської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1,5 га;

у с. Губин Золотопотіцької теритроіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га;

у с. Глибочок Борщівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га;

у сел. Велика Березовиця Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,02 га;

у с. Рудники Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 4,5 га.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

Джерело: ДСНС