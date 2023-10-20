Майже як влітку: на Тернопільщині передбачають теплі вихідні

Теплу погоду передбачають цими вихідними на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 25 градусів тепла. Втім, подекуди пройдуть дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду області визначатиме теплий сектор від циклону з північного-заходу. Відтак 21 жовтня спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями, вітер південно-західний 9 – 14 м/с. Температура вночі 13 – 18° тепла, вдень 20 – 25° тепла.

«Вихідні в Україні будуть теплими, а подекуди навіть і зустрінуться із літом. 21-го жовтня максимальна температура повітря у більшості областей передбачається у межах +16 +23 градусів. Дощів у суботу не буде. 22-го жовтня також переважатиме суха погода, лише в західних областях пройдуть дощі. Температура повітря в Україні у неділю становитиме протягом дня +18 +23 градуси», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, у найближчій погодній перспективі – потепління. Протягом наступного тижня значних холодів не передбачають. За попередніми прогнозами, відчутне похолодання очікується на початку листопада.