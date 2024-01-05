Майже двісті тисяч гривень виманили у двох тернополянок телефонні шахраї

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулися дві місцеві жительки й повідомили, що з їхніх банківських карток незаконно списали кошти. Сума завданих збитків становить понад 191 000 тисячу гривень.

36-річна потерпіла розповіла, що в одній із соціальних мереж зацікавилася оголошенням про соціальні виплати та подала заявку. До неї перетелефонував невідомий, представився працівником банку, скинув посилання за яким жінка мала перейти, щоб отримати гроші. Заявниця перейшла, ввела дані своєї банківської картки, а після цього з її рахунку шахраї викрали понад 63 тисячі гривень.

31-річну тернополянку псевдобанкіри запевнили, що з її електронного гаманця невідомі намагаються зняти кошти. Жінка виконала всі вказані аферистами умови та втратила понад 128 тисяч гривень.

Відомості за даними фактами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають усі заходи щодо встановлення осіб злочинців.