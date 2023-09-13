Майже дві тисячі пішоходів оштрафували у Тернополі від початку року

Від початку 2023 року тернопільські патрульні винесли 1960 постанов за порушення ПДР пішоходами.

Відповідно до ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за недотримання вимог ПДР передбачений штраф у розмірі 255 гривень. Про це повідомляють у патрульній поліції.

Вчора патрульні знову поспілкувалися з пішоходами про безпеку на дорозі та нагадали про важливість дотримання правил дорожнього руху. Громадян, які переходили проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу, охоронці порядку притягнули до адміністративної відповідальності.