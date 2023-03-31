«Майже дорослі» – табір під такою назвою проходить у благодійному фонді «Карітас». Тут беруть участь діти від 12 до 17 років. Для них організували навчальні майстер-класи та розважальну програму.

У перший день табору діти вправлялися з риторики. Як розповіла соціальна педагогиня благодійного фонду Ольга Аркуша, хлопці і дівчата мали змогу розвинути власні здібності.

«Діти знайомилися, багато спілкувалися, спільно створювали винаходи, вправлялись у вправах з риторики, брали один в одного інтерв’ю. Це живе спілкування, реальний досвід і найкращі емоції. І це лише початок табору».

У програмі табору – майстер-класи, а також зустрічі з фахівцями різних професій.

«Кожен день у таборі цікавий, особливий, тематичний. Багато нового дізнаємося. Спікери – справжні професіонали. Особливо цікаво було слухати про здорове харчування. Це нам потрібно знати і практикувати», – каже учасниця табору Анастасія Мудрик.

Табір «Майже дорослі» триватиме протягом 5 днів. У цей період спеціалісти з різних сферах проводитимуть тематичні заняття.