Майже 6 кілометрів нової дороги: від Мишковичів до Микулинців капітально ремонтують автошлях

Дорога, якою комфортно їздити — те, чого хочуть жителі сіл Мишковичі, Миролюбівка, Лучка та Микулинці. Капітальний ремонт відрізку цієї дороги не проводили роками, тому вона потребувала оновлення.

– Як ми і обіцяли, підходить до завершення укладання першого шару асфальту на ділянці дороги Мишковичі-Миролюбівка-Лучка-Микулинці. Протяжність дороги майже 6 кілометрів,— говорить Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради.

Трасу Т2020, яка проходить через ці села, зруйнував транзитний транспорт, адже автошлях використовували як об’їзний під час ремонту дороги М-19.

– Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки співпраці Великоберезовицької громади та Служби автомобільних доріг. Ця дорога є надзвичайно важливою, тому Великоберезовицька громада вийшла на співфінансування даного проєкту в розмірі 5 мільйонів гривень,— розповідає Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради.

Також в селі Мишковичі для безпеки людей облаштують тротуари та вуличне освітлення.

– Задоволений дуже, що роблять дорогу, що можна їздити, тільки б не було тих «льотчиків» на дорогах,— говорить місцевий житель Іван Погірке.

Наступного року ремонт дороги планують повністю завершити.