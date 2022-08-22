Правоохоронці Кременецького району задокументували факт шахрайства вчинений щодо мешканки району 1976 року народження. Жінка повірила додзвонювачу, повідомила персональні дані та втратила заощадження.

Аферист зателефонував до потерпілої та представився співробітником банку. Він увійшов в довіру та під приводом розблокування карткового рахунку дізнався чотирьох-значний код, який надійшов їй на мобільний телефон. Згодом вона збагнула, що стала жертвою афери, оскільки з її електронного гаманця зникло майже 55000 гривень.

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи, аби встановити осіб причетних до протиправного.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.